Об этом, как пишет Politeka.net, предупредил советник главы ОП Михаил Подоляк.

«В последние недели на оккупированных территориях активизировались организованные преступные группы из российских военных и криминала. Они грабят бизнесы, фермеров и распиливают заводы, вывозя краденое в Россию», - сообщил Подоляк, добавив, что всех их ждет неизбежная расплата.

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Между тем на фото оккупантов из Попасной Луганской области местные жители узнали свои вещи. Захватчики вынесли из квартир мебель, посуду и даже зонтик от солнца.

«И потом не говорите, что не выносят все из домов», «Грустно, когда вещи свои так видишь», – комментируют фото жители многострадальной Попасной.

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Добавим, что тем временем министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предлагает запустить специальную программу для российских военных, которые не хотят воевать в Украине.

В рамках программы российским солдатам предлагают сложить оружие в обмен на возможность начать новую жизнь.

«Спасайся и беги. Сложи оружие, сдайся украинским силам и получи возможность начать новую жизнь», – подчеркнул Кулеба.

Напомним, в это время оккупированный Крым готовится к освобождению - семьи ФСБшников начинают покидать полуостров

Также сообщалось, что скрытая мобилизация в России набирает обороты - военкоматы получили новый приказ.

Кроме того, Politeka.net писала, что российская армия быстро приближается к катастрофе – помощь не придет.