Поэтому, заявляет советник главы ОП Алексей Арестович, "быстро вышибить их с этого участка не получится"

"А вот что получится - вскрыть их систему логистического обеспечения и выбить ее артиллерией и химарсами. Собственно говоря, что и происходит", - заявил арестович в эфире Фейгин Live.

Также представитель ОП заверил, что то, что мы не взяли еще Херсон не означает, что операция на юге забуксовала или провалена.

«Она планомерно проводится. Мы разрушаем логистику противника, системы ПВО, склады с топливом и боеприпасами. Есть как как хочется и как есть. С этим "есть" сейчас и работают ВСУ», - пояснил советник главы ОП, добавив, что для того, чтобы поставить флаг Украины над Херсонской ОГА и сохранить армию, необходимо, чтобы противник не мог и не хотел эффективно сопротивляться.

И вооружённые силы Украины, подчеркнул Арестович, активно работают над его возмозможностями и желаниями.

«Быстрых побед не будет. Изначально была взята стратегия на системное перемалывание путинской армии. Она длинная, поэтому работы предстоит много. Сохраняйте выдержку, товарищи», - призвал советник главы ОП.

Напомним, скрытая мобилизация в россии набирает обороты - военкоматы получили новый приказ.

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