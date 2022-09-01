Украинская армия продвигается не только на Юге, но и на Мелитопольском и Харьковском направлениях, активная оборона идет на Донецко-Луганском направлении.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил в комментарии 1+1, отвечая на вопрос о контрнаступлении Вооруженных сил Украины на юге.

По его словам, россия накопила настолько огромное количество оружия, что такого не было ни у одной страны в ЕС и в целом.

«Мы интенсивно разрушаем всю эту складскую инфраструктуру – склады первого, второго, третьего уровней, топливные базы, оперативно-тактические штабы. И таким образом мы обескровливаем, обезжириваем военные группировки рф и постепенно оттесняем их со своей территории. Вот именно таким будет контрнаступление», - заявил Подоляк, добавив, что не только на юге.

По его словам, сегодня оно уже идет "и на мелитопольском направлении, и на харьковском направлении".

«И особенно идет активная оборона на донецко-луганском направлении. Для чего мы говорим об этом? Зачем мы делаем эту тактику тысячи порезов для российской армии? Потому что они должны панически передвигать свои резервы по всей линии фронта, по всем 1300 км. Пусть думают, где Украина будет атаковать сегодня. Мы будем наступать по всему фронту. Будем атаковать всю складскую инфраструктуру по всей линии фронта", – рассказал Подоляк.

Отметим, тактика тысячи порезов – это нанесение противнику многочисленных ударов, каждый из которых не является роковым, однако вместе они создают критический эффект и приводят к его поражению.

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