Об этом заявили Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Эстония, пишет The Financial Times.

Страны требуют от Европейской комиссии принять меры для ограничения въезда российских туристов. Если этого не будет сделано - В они рассматривают возможность принятия такого решения на национальном уровне.

Совместное заявление пяти стран представлено на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая проходит в Чехии, - пишет издание.

По данным журналистов, с начала полномасштабного военного вторжения рф в Украину в пограничные с Россией страны ЕС въехало около 700 000 россиян. Большинство из них — туристы, направлявшиеся на отдых в западные европейские страны.

Добавим, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в среду заявил, что страна стремится уже в ближайшие недели принять процедуры, согласно которым большинство россиян не смогут въехать на ее территорию. Об этом министр заявил заявил в комментарии Reuters.

По его словам, за последние шесть месяцев в страну с населением в 1,3 миллиона въехали 300 тысяч россиян.

"Я бы крайне приветствовал… решение в ближайшие дни, ближайшие недели, согласно которым мы в полном соответствии с Шенгенским кодексом запрещаем въезд на нашу территорию людей из России независимо от того, есть ли у них виза, выданная Эстонией или другой страной Шенгена", –заявил Рейнсалу.

Отметим, что жесткое заявление относительно россиян также ранее сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Я не помню, чтобы в 1943 году немецкие туристы путешествовали, например, в Великобританию или в другие страны свободного мира с туристической целью", — сказал Моравецкий.

Напомним, ВСУ для контрнаступления выбрали тактику тысячи порезов.

Также сообщалось, что скрытая мобилизация в россии набирает обороты - военкоматы получили новый приказ.

Кроме того, Politeka.net писала, что в разбомбленный россиянами Мариуполь приехала путинистка Бабкина.