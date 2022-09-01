Российские военнослужащие и сотрудники ФСБ устроили перестрелку из автоматов в кафе во временно оккупированном Херсоне.

В результате трое из них были убиты, еще двое получили ранения, пишет Yahoo News со ссылкой на отчет, подготовленный Военным следственным отделом Следственного комитета России по Черноморскому флоту.

В документе указывается, что конфликт со стрельбой произошел в июне. В тот день четверо военнослужащих Временной оперативной группы №9 ФСБ России — Игорь Якубинский, Сергей Привалов, Бородин Д.А., и еще один служащий, имя которого неуказывается — вошли в кафе и обнаружили там двух контрактников, сержанта Сергея Обухова и младшего сержанта Игоря Судина, которые «праздно проводили время, распивая спиртные напитки».

Вспыхнула ссора, военный достал пистолет и сделал несколько выстрелов в пол. Сотрудник ФСБ попытался отнять у него оружие, после чего обе стороны открыли стрельбу.

В результате Обухов, Привалов и Якубинский были убиты и скончались на месте, Бородина и Судина госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Неназванный сотрудник ФСБ скрылся с места происшествия.

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Кроме того, Politeka.net писала, что тот факт, что ВСУ еще не вошли в Херсон еще не означает, что операция провалена.