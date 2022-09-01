В результате трое из них были убиты, еще двое получили ранения, пишет Yahoo News со ссылкой на отчет, подготовленный Военным следственным отделом Следственного комитета России по Черноморскому флоту.
В документе указывается, что конфликт со стрельбой произошел в июне. В тот день четверо военнослужащих Временной оперативной группы №9 ФСБ России — Игорь Якубинский, Сергей Привалов, Бородин Д.А., и еще один служащий, имя которого неуказывается — вошли в кафе и обнаружили там двух контрактников, сержанта Сергея Обухова и младшего сержанта Игоря Судина, которые «праздно проводили время, распивая спиртные напитки».
Вспыхнула ссора, военный достал пистолет и сделал несколько выстрелов в пол. Сотрудник ФСБ попытался отнять у него оружие, после чего обе стороны открыли стрельбу.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Скрытая мобилизация в россии набирает обороты: военкоматы получили новый приказ
Лилия Ребрик после ухода с телевидения поделилась радостной новостью: "Мы с папой сделаем все..."
"Как нежно он ее обнимает": экс-"Холостяк" Макацария показал молоденькую жену в кукольном образе
Автобус с детьми и их родителями разбился на украинской дороге: "Удар был такой, что..."
В результате Обухов, Привалов и Якубинский были убиты и скончались на месте, Бородина и Судина госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Неназванный сотрудник ФСБ скрылся с места происшествия.
Напомним, стало известно о странах, которые готовы ввести запрет на въезд российских туристов.
Также сообщалось о тактике тысячи порезов, которую выбрали ВСУ в том числе и для освобождения Херсонской области.
Кроме того, Politeka.net писала, что тот факт, что ВСУ еще не вошли в Херсон еще не означает, что операция провалена.