От российской вооруженной агрессии пострадали 2405 учебных заведений, 270 из них разрушены полностью. В них уже никогда не будет звонить первый звонок и раздаваться детский смех.

Об этом, как пишет Politeka.net, сегодня, 1 сентября, напоминают в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ .

«Первый урок, урок Мира, не посетят 379 детей, погибших от рук оккупантов. Еще 735 детей ранены. Мы помним каждого из них», - подчеркивают в СтратКоме.

Также в ВСУ отмечают, что особенно циничным выглядит заявление министерства обороны страны-оккупанта по поводу возможных провокаций в этот день.

«Мы еще раз подчеркиваем, что Силы обороны Украины неукоснительно соблюдают нормы международного гуманитарного права, не производим поражение гражданских объектов и защищаем гражданское население от таких действий врага», - прокомментировали заявление минобороны России в СтратКоме.

Также подчеркивается, что Украина будет обращаться в ЮНЕСКО и международные правозащитные организации с требованием проверить объекты, указанные в заявлении министерства обороны российской федерации на предмет их использования в военных целях агрессора.

Добавим, что только в Киевской области российские оккупанты убили 38 детей. Еще 4 несовершеннолетних жителей региона пропали без вести.

Об этом рассказал глава полиции Киевщины Андрей Небитов.

"Россияне убили 38 детей на территории Киевской области, пока здесь находились. Четверо детей исчезли, где они пока точно неизвестно. Есть определенные оперативные данные, которые свидетельствуют, что вместе с родителями их под давлением вывезли в Беларусь. Всю информацию мы пытаемся установить через международные организации", – сказал Небитов.

Напомним, что россияне также похищают украинских детей.

Кроме того, сообщалось о семье, которую оккупанты расстреляли в Киевской области.

Также Politeka.net писала, что автобус с детьми и их родителями разбился на украинской дороге.