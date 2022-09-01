Первые большие партии вооружения от Соединенных Штатов не стоит ждать ни в сентябре, ни даже в начале октября.

Об этом заявил известный военный эксперт Олег Жданов. Он напомнил, что закон закон о ленд-лизе, принятый в США, заработает только с 1 октября.

«Берем самый оптимистичный, самый прогрессивный сценарий. 1 октября начинает работать ленд-лиз. Считаем, что с 1 октября начинается отгрузка, потому что пошли финансы – пошла команда на отгрузку техники и вооружения», - заявил Жданов в интервью Дмитрию Гордону.

По его словам, появилась информация, что США будут доставлять вооружение морем.

«Сколько будет идти пароход? Берем месяц – четыре недели. Это с погрузкой, с разгрузкой. Это значит, на конец октября придут первые большие партии вооружения", – спрогнозировал эксперт.

По его словам, еще неделя понадобится для того, чтобы доставить это вооружение в Украину. Далее еще необходимо время на то, чтобы эту технику получили военнослужащие ВСУ, которые знают, как им пользоваться.

«У нас есть подготовленные люди, которые прошли подготовку, допустим, в западных учебных центрах, – и мы их должны совместить с этой техникой, сформировать из них воинские части, новые бригадные комплекты», - отметил Жданов, предположив, что на это уйдет в лучшем случае еще около трех недель.

«Итого: мы выходим где-то на ноябрь», - спрогнозировал Жданов.

Однако есть и другой сценарий.

«Если 1 октября только пойдут деньги – и завод только включит станок и выдаст первую гаубицу к концу месяца, тогда у нас весенняя кампания получается", – пояснил эксперт.

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Кроме того, Politeka.net писала, что тот факт, что ВСУ еще не вошли в Херсон еще не означает, что операция провалена.