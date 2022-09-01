В главном управлении Минобороны Украины обратились к жителям временно оккупированного полуострова, известному своим осенним бархатным сезоном.

«Просим всех жителей срочно сообщить нам самые популярные места для посещения», - говорится в обращении.

А именно Минобороны Украины интересует: точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательно геопривязывание с координатами), места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательно геопривязывание с координатами), места расположения и маршруты передвижения военной техники.

Кроме того жителей Крыма просят сообщать точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы), а также "сочувствующих" оккупантам и других сторонников оккупационных властей.

Добавим, между тем российские оккупанты снова ракетами атаковали Одесскую область. Обстрел захватчики произвели с территории аннексированного Крыма.

Одна ракета «Оникс» была уничтожена силами ПВО, вторая попала в открытую местность. К счастью, пострадавших нет.

Напомним, оккупанты отправились на тот свет прямо с пиршества.

Также сообщалось о тактике тысячи порезов, избранной ВСУ, в том числе и для освобождения Херсонской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что тот факт, что ВСУ еще не вошли в Херсон, еще не означает, что операция провалена.