«Просим всех жителей срочно сообщить нам самые популярные места для посещения», - говорится в обращении.
А именно Минобороны Украины интересует: точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательно геопривязывание с координатами), места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательно геопривязывание с координатами), места расположения и маршруты передвижения военной техники.
Кроме того жителей Крыма просят сообщать точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы), а также "сочувствующих" оккупантам и других сторонников оккупационных властей.
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Добавим, между тем российские оккупанты снова ракетами атаковали Одесскую область. Обстрел захватчики произвели с территории аннексированного Крыма.
Одна ракета «Оникс» была уничтожена силами ПВО, вторая попала в открытую местность. К счастью, пострадавших нет.
Напомним, оккупанты отправились на тот свет прямо с пиршества.
Также сообщалось о тактике тысячи порезов, избранной ВСУ, в том числе и для освобождения Херсонской области.
Кроме того, Politeka.net писала, что тот факт, что ВСУ еще не вошли в Херсон, еще не означает, что операция провалена.