Трагедия произошла на станции киевского метрополитена «Дарница», спасатели рассказали подробности и опубликовали фото с места.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Украины в Киеве, вечером 31 августа поступило сообщение сообщения от дежурного по метрополитену о том, что на путь под прибывающий поезд на станции метро "Дарница" попал человек.

На место трагедии были направлены спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Как оказалось, на станции метро "Дарница" на путях под вторым вагоном поезда находилось тело мужчины 1977 года рождения.

«Спасатели с помощью медицинских ношей, шансового инструмента и переносного освещения достали тело и передали его следственно-оперативной группе для установления причин и обстоятельств трагического случая», - сообщили спасатели.

Также были опубликованы кадры с места трагедии.

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