Секретарь СНБО уверен, что после деоккупации всех территорий люди, проживавшие все эти годы там, должны смириться с неделимостью Украины.

Жителям находившихся в оккупации районов Донецкой и Луганской областей с 2014 года после победы Украины надо будет находить общий язык с остальными украинцами, а не наоборот.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью телеканалу "1+1", которое транслировалось на телемарафоне.

Он напомнил, что у Украины есть международно признанные границы и законы, которые действуют внутри их, а потому жителям деоккупированных территорий ОРДЛО придется смириться с этим.

По его словам, мир большой и если кого-то что-то не устраивает, то они смогут спокойно уехать в США или Германию, а может и в российские Якутию или Воркуту.

"Это фундаментальная вещь - это им с нами надо найти общий язык, а не нам с ними. У нас есть границы и если кого-то не устраивают те законы и правила, которые действуют на территории Украины, то мы никого не держим. Мир велик. Они могут поехать в США, в Германию, куда угодно, или в Якутию, Воркуту, где их еще ждут", - подчеркнул Алексей Данилов.

Он также отметил, что все оккупированные территории будут освобождены , потому что это Украина.

Напомним, Данилов отреагировал на решение европейских стран.

Как сообщала Politeka, Данилов ответил на вопрос о сроках контрнаступления.

Также Politeka писала, что Данилов отчитал мужчин, которые рвутся из Украины и сказал, что им делать.