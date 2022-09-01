Жителям находившихся в оккупации районов Донецкой и Луганской областей с 2014 года после победы Украины надо будет находить общий язык с остальными украинцами, а не наоборот.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал в интервью телеканалу "1+1", которое транслировалось на телемарафоне.
Он напомнил, что у Украины есть международно признанные границы и законы, которые действуют внутри их, а потому жителям деоккупированных территорий ОРДЛО придется смириться с этим.
По его словам, мир большой и если кого-то что-то не устраивает, то они смогут спокойно уехать в США или Германию, а может и в российские Якутию или Воркуту.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Кароль оконфузилась, попытавшись перепеть "Червону калину": "Осквернили песню..."
Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" наградили орденом: выяснилось, за какие заслуги
"Вечная память": звезда "Х-Фактора" Николайчук эмоционально обратилась к украинцам
Автобус с детьми и их родителями разбился на украинской дороге: "Удар был такой, что..."
"Это фундаментальная вещь - это им с нами надо найти общий язык, а не нам с ними. У нас есть границы и если кого-то не устраивают те законы и правила, которые действуют на территории Украины, то мы никого не держим. Мир велик. Они могут поехать в США, в Германию, куда угодно, или в Якутию, Воркуту, где их еще ждут", - подчеркнул Алексей Данилов.
Он также отметил, что все оккупированные территории будут освобождены , потому что это Украина.
Напомним, Данилов отреагировал на решение европейских стран.
Как сообщала Politeka, Данилов ответил на вопрос о сроках контрнаступления.
Также Politeka писала, что Данилов отчитал мужчин, которые рвутся из Украины и сказал, что им делать.