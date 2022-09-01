Несчастье случилось на территории Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве, сообщают РБК и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

67-летний топ-менеджер выпал из окна на шестом этаже около 7.30.

Напомним, в марте совет директоров Лукойла, крупнейшей частной компании РФ, призвал к «скорейшему прекращению вооруженного конфликта» в Украине.

«Совет директоров ПАО Лукойл выражает свою озабоченность по поводу продолжающихся трагических событий в Украине и глубочайшее сочувствие всем, кого коснулась эта трагедия», — говорилось в заявлении компании.

Также в нем говорилось, что совет директоров компании выступает за разрешение ситуации «дипломатическими средствами» с помощью переговоров.

Лукойл является крупнейшей частной российской компанией и вторым по величине производителем нефти в РФ.

Маганову было 67 лет. Он пришел в "Лукойл" в 1993 году на должность вице-президента по нефтедобыче. Через год он стал первым вице-президентом по разведке и добыче. А в июне 2020 года возглавил совет директоров компании. В "Лукойле" новость о его гибели пока не комментировали.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину по россии прокатилась череда загадочных смертей среди топ-менеджеров российских компаний.

Также сообщалось, что генерал ФСБ найден с простреленной головой.

Кроме того, Politeka писала, что охранник путина найден у себя на кухне с простреленной головой.