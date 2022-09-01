Таким образом, как пишет Politeka.net, украинский писатель и волонтер прокомментировал отмену выступления своей группы "Жадан и Собаки" в Милане (Италия) после отказа организаторов концерта.

«Почему мы отменили концерт в Милане? Потому что часть европейцев дальше играют в пацифизм и двойные стандарты и искренне считают, что, защищая свои жизни и свою страну, украинцы нарушают какие-то их представления о мире и гармонии. А те, кто пытается поддержать своих соотечественников в борьбе с насильниками и мародерами, являются фашистами и экстремистами. Честно, говоря, стыдно и противно», - сообщил Жадан на своей странице в Facebook.

Писатель подчеркнул, что пока украинцы держат каркас свободной Европы, европейцы «лениво тусят» и не интересуются политикой.

«Похоже, ХХ век не всех научил ответственности», – подчеркнул украинский писатель.

Организаторы выступления заявили, что в их стране "нелегально проводить концерты и накапливать деньги для войны".

Напомним, ранее стало известно об ограблении в Германии известной украинской группы ТНМК.

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