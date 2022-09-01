Министр иностранных дел россии Сергей Лавров пригрозил Молдове войной.

Об этом он заявил 1 сентября, выступая в Московском государственном институте международных отношений, сообщает росСМИ.

По его словам, это произойдет, если Кишинев "создаст угрозу" российским военным в непризнанном Приднестровье.

"В Молдове должны понимать, что создание угроз безопасности российских миротворцев в Приднестровье будет рассматриваться как нападение на россию", – сказал Лавров.

"Все должны понимать, что любые действия, угрожающие безопасности наших военнослужащих, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на рф, как это было в Южной Осетии, когда на наших миротворцев напал (экспрезидент Грузии. – Ред.) Саакашвили" , – добавил он.

Напомним, скрытая мобилизация в россии набирает обороты - военкоматы получили новый приказ.

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