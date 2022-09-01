Российскому агрессору должно хватить только одного ресурса – для выплаты репатриаций Украине после победы нашей страны в войне.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов отметил в Twitter.

Таким образом секретарь СНБО отреагировал на провокационное заявление спикера совета федерации Валентины Матвиенко о том, что у россии "имеются ресурсы для того, чтобы завершить войну в Украине победой".

Данилов советует россиянам экономить ресурсы для репатриаций Украины за уничтоженную инфраструктуру, захоронения российских солдат, ежедневно сотнями уничтожающих ВСУ и для будущего процесса в Международном уголовном суде.

"Валентине Матвиенко. "Рабе, подножке, грязи Москвы", человеку без чести, проклятому своей Родиной, стоит помнить: россии должно хватить только одного ресурса – на выплаты репараций и контрибуций Украине, на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора Гаажского трибунала", - говорит Данилов.

Напомним, утром 31 августа в оккупированном Крыму возник масштабный пожар.

Также сообщалось, что армия России быстро приближается к катастрофе.

Кроме того, Politeka.net писала, что предатель, помогавший оккупантам, получил скудный срок.