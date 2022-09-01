В Киевской области от отравления грибами погибли сестры 9 и 18 лет.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Старшая девушка со своим женихом собрали грибы в лесополосе, приготовили ужин и угостили младшую сестру. Всех троих госпитализировали с отравлением.

"Медики сделали все возможное, но спасти Екатерину не смогли. Сегодня ночью в столичной больнице от отравления скончалась и малолетняя Лиза", – рассказали в полиции.

Напомним, ранее стало известно, что оборвалась жизнь известного зоозащитника из Одессы.

Также сообщалось о трагедии в семье силовика – там мальчик застрелил себя из автомата.

Кроме того, сообщалось о гибели двух мужчин, одному из них было всего 22 года.