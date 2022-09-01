В Киевской области от отравления грибами погибли сестры 9 и 18 лет.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
Старшая девушка со своим женихом собрали грибы в лесополосе, приготовили ужин и угостили младшую сестру. Всех троих госпитализировали с отравлением.
"Медики сделали все возможное, но спасти Екатерину не смогли. Сегодня ночью в столичной больнице от отравления скончалась и малолетняя Лиза", – рассказали в полиции.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
"Холостяк" Заливако после расставания с Богдан засветился с загадочной красоткой: фото
Виталий Ким неожиданно высказался о языковом вопросе в Украине: "Если я говорю на русском..."
53-летняя Лопес насмешила непривычным стилем после свадьбы: "Мне нравится Дженнифер, но она не тренер"
"Вечная память": звезда "Х-Фактора" Николайчук эмоционально обратилась к украинцам
Напомним, ранее стало известно, что оборвалась жизнь известного зоозащитника из Одессы.
Также сообщалось о трагедии в семье силовика – там мальчик застрелил себя из автомата.
Кроме того, сообщалось о гибели двух мужчин, одному из них было всего 22 года.