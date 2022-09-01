СБУ заблокировала работу сети агитаторов, которые из Львова работали на боевиков "лнр".
Как сообщает СБУ , злоумышленники пытались максимально широко разгонять фейковый и деструктивный контент через интернет-сообщества исключительно Львовского региона.
“Используя фейковые профили в соцсетях и на аффилированных сайтах, они оправдывали преступления рф, распространяли пропагандистские материалы. Боевики «наняли» одного из фигурантов удаленно выполнять функции ИТ-специалиста псевдоуправления "лнр", – говорится в сообщении.
Этот мужчина и является основателем и администратором антиукраинского сообщества "львовская народная республика". А также наполнял антиукраинские информресурсы, которые определили для него его российские кураторы, в том числе сайт "ВосходИнфо".
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Новая таинственная гибель: тело российского миллионера нашли под окнами
Оккупанты отправились на тот свет прямо с пиршества: что известно о стрельбе в Херсоне
Станут решающими: военный объяснил, что может измениться на фронте в осенне-зимний период
Лилия Ребрик после ухода с телевидения поделилась радостной новостью: "Мы с папой сделаем все..."
Агитаторы сообщили о подозрении и взяли под стражу.
Напомним, скрытая мобилизация в россии набирает обороты - военкоматы получили новый приказ.
Также сообщалось, что военный Кирилл Сазонов рассказал о деталях недавнего контрнаступления на Херсон.
Кроме того, Politeka.net писала, что в разбомбленный россиянами Мариуполь приехала путинистка Бабкина.