СБУ заблокировала работу сети агитаторов, которые из Львова работали на боевиков "лнр".

Как сообщает СБУ , злоумышленники пытались максимально широко разгонять фейковый и деструктивный контент через интернет-сообщества исключительно Львовского региона.

“Используя фейковые профили в соцсетях и на аффилированных сайтах, они оправдывали преступления рф, распространяли пропагандистские материалы. Боевики «наняли» одного из фигурантов удаленно выполнять функции ИТ-специалиста псевдоуправления "лнр", – говорится в сообщении.

Этот мужчина и является основателем и администратором антиукраинского сообщества "львовская народная республика". А также наполнял антиукраинские информресурсы, которые определили для него его российские кураторы, в том числе сайт "ВосходИнфо".

Агитаторы сообщили о подозрении и взяли под стражу.

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