Белорусский диктатор заявил, что война нужна, чтобы "демилитаризировать" Украину и рассказал, при каких условиях Беларусь может угнать своих военных на фронт.

Об этом Лукашенко сказал во время своего видеообращения.

"Есть главная проблема - демилитаризация Украины. Чтобы там натовцы не разместили самое современное ракетное вооружение. В том числе с ядерными боеголовками. Нам бы от этого легче было? Нет. Поэтому мы в этом плане абсолютно поддерживаем Россию", - сказал самопровозглашенный президент.

Также Лукашенко заявил, что белорусские военные могут вступить в войну, если будут нарушены границы Беларуси.

На заявления полоумного диктатора красноречиво отреагировали студенты, присутствовавшие на встрече.

Во время речи диктатора один из кадетов показал бумажку с надписью "Спасите".

Напомним, оккупанты отправились на тот свет прямо с пиршества.

Также сообщалось о тактике тысячи порезов, избранной ВСУ, в том числе и для освобождения Херсонской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что тот факт, что ВСУ еще не вошли в Херсон, еще не означает, что операция провалена.

Другой – усмехнулся, когда Лукашенко заговорил о "Парк высоких технологий".