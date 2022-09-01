Белорусский диктатор заявил, что война нужна, чтобы "демилитаризировать" Украину и рассказал, при каких условиях Беларусь может угнать своих военных на фронт.
Об этом Лукашенко сказал во время своего видеообращения.
"Есть главная проблема - демилитаризация Украины. Чтобы там натовцы не разместили самое современное ракетное вооружение. В том числе с ядерными боеголовками. Нам бы от этого легче было? Нет. Поэтому мы в этом плане абсолютно поддерживаем Россию", - сказал самопровозглашенный президент.
Также Лукашенко заявил, что белорусские военные могут вступить в войну, если будут нарушены границы Беларуси.
На заявления полоумного диктатора красноречиво отреагировали студенты, присутствовавшие на встрече.
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Во время речи диктатора один из кадетов показал бумажку с надписью "Спасите".
Напомним, оккупанты отправились на тот свет прямо с пиршества.
Также сообщалось о тактике тысячи порезов, избранной ВСУ, в том числе и для освобождения Херсонской области.
Кроме того, Politeka.net писала, что тот факт, что ВСУ еще не вошли в Херсон, еще не означает, что операция провалена.
Другой – усмехнулся, когда Лукашенко заговорил о "Парк высоких технологий".