В Херсонской области из-за ошибки командира погибла разведгруппа оккупантов. По ним открыли "дружеский" огонь.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в разведке.

По информации разведки, еще до начала контрнаступательных действий со стороны ВСУ в Херсонской области произошел инцидент, в результате которого погибли разведчики элитного подразделения.

Они сгорели в посадке в результате сокрушительного обстрела своими же зажигательными снарядами.

Так, в ходе боевого выхода российской разведгруппы командир одного из передовых подразделений РФ получил приказ из штаба обстрелять позиции ВСУ зажигательными снарядами. Он передал координаты артиллерии, правда совершил там ошибку, на которую ему указали подчиненные. Тем не менее, командир ее не исправил, и оккупанты "дружественным" огнем прибили своих же разведчиков, скрывавшихся в посадке.

Российские разведчики-спецназначители отправились к Кобзону, а из России прислали комиссию, которая должна расследовать этот "инцидент".

Однако от наказания неопытного командира внезапно спасли бойцы ВСУ. Они попали в место, где находились назначенные члены для работы комиссии. Практически все они погибли.

Напомним, стало известно о странах, которые готовы ввести запрет на въезд российских туристов.

Также сообщалось о тактике тысячи порезов, которую выбрали ВСУ в том числе и для освобождения Херсонской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что тот факт, что ВСУ еще не вошли в Херсон еще не означает, что операция провалена.