Беларусь на учениях, вероятно, будет отрабатывать захват части Украины. Не исключено, что имеется в виду захват части приграничных областей нашего государства.
Об этом заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
"8-14 сентября в Беларуси запланировано проведение командно-штабного обучения, в ходе которого основное внимание вероятно будет уделяться вопросам ведения маневренной обороны с последующим переходом в контрнаступление с освобождением территории, временно захваченной противником.
Особенностями данного обучения является следующее: впервые отрабатывается вопрос освобождения временно оккупированных территорий, проведение контрнаступления и выход на государственную границу", - рассказал Громов.
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В учениях примут участие российские военные и страны ОДКБ. Там также будет задействовано подразделение западного оперативного командования Беларуси.
"Хочу отметить, что по замыслу командно-штабного обучения предполагается освобождение части утраченной территории условного государства. Не исключается, что под так называемой утраченной территорией подразумевается приграничные районы Волынской, Ровенской и Житомирской областей", - отметил Громов.
При этом он добавил, что такие планы соответствуют концепции общих действий так называемого Союзного государства (россия и Беларусь) на украинском направлении. По словам Громова, сейчас ВСУ готовы к любым вариантам развития событий.
"Вероятность проведения наступления противника с территории Беларуси или вторжения белорусских войск в Украину остается низкой", - резюмировал он.
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