В пятницу, 2 сентября, в Украине ночью будет уже достаточно прохладно, однако днем ​​температура воздуха будет прогреваться выше 20°, а в южной части страны будет даже достигать 29°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр .

Так, по прогнозам синоптиков, 2 сентября в стране будет без осадков, лишь днем ​​в большинстве западных и Винницкой областях ожидаются умеренные дожди, отдельные грозы, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях значительные дожди. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем ​​18-23°, в южной части ночью 12-17°, днем ​​24-29°.

2 сентября днем ​​в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за ливней объявлен I уровень опасности, желтый. 2-3 сентября в северных, центральных, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Волынской и Ровенской областях, 2 сентября во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 2 сентября будет сухо. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10 °, днем ​​20-22 °. 2-3 сентября в столице и области удерживается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, украинцам раздадут деньги от ООН – кто имеет право.

Также сообщалось, что произойдет с ценами уже в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала, что компенсации существенно увеличат – кто из украинцев имеет право на выплаты.