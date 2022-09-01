В пятницу, 2 сентября, в Украине ночью будет уже достаточно прохладно, однако днем температура воздуха будет прогреваться выше 20°, а в южной части страны будет даже достигать 29°.
Об этом сообщает Укргидрометцентр .
Так, по прогнозам синоптиков, 2 сентября в стране будет без осадков, лишь днем в большинстве западных и Винницкой областях ожидаются умеренные дожди, отдельные грозы, в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях значительные дожди. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 18-23°, в южной части ночью 12-17°, днем 24-29°.
2 сентября днем в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях из-за ливней объявлен I уровень опасности, желтый. 2-3 сентября в северных, центральных, Донецкой, Херсонской, Запорожской, Волынской и Ровенской областях, 2 сентября во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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В Киеве 2 сентября будет сухо. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10 °, днем 20-22 °. 2-3 сентября в столице и области удерживается чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, украинцам раздадут деньги от ООН – кто имеет право.
Также сообщалось, что произойдет с ценами уже в ближайшее время.
Кроме того, Politeka.net писала, что компенсации существенно увеличат – кто из украинцев имеет право на выплаты.