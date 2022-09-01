Участникам миссии Международного агентства по атомной энергии удалось увидеть "ключевые вещи" в первые часы визита на временно захваченную Запорожскую атомную электростанцию.

Сегодня делегация прибыла на территорию ЗАЭС. О "ключевых вещах" заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Я думаю, что сегодня за эти несколько часов мы смогли связать много информации. Ключевые вещи, которые мне нужно было увидеть, я увидел и получил объяснение", - сказал Гросси.

МАГАТЭ намерено оставить своих инспекторов на ЗАЭС.

К тому же Гросси не исключил, что эксперты его миссии встретятся с жителями Энергодара.

Также в одном из роликов пропагандисты показали, как во время осуществления миссии МАГАТЭ на ЗАЭС была обнаружена российская военная техника на атомной станции. Видео опубликовал блогер Сергей Стерненко.

"Это прямо запрещено нормами международного права, но оккупанты настолько тупы, что сами показали это преступление", - подчеркнул он.

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