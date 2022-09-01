Вооруженные силы Украины ведут успешное контрнаступление на юге, но названия деоккупированных населенных пунктов не разглашаются.

Такое заявление сделала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в четверг во время брифинга.

"Мы не разглашаем освобожденные населенные пункты именно с гуманитарной целью, потому что такие населенные пункты сразу оказываются под авиационными, артударами врага. Это следует осознать всем и не поспешить с этой информацией", – сказала она.

Спикер отметила, что информацию об увольнении начнут объявлять, когда украинские защитники продвинутся и "зачистят" населенные пункты.

"Только после того, как населенные пункты будут освобождены от врага, зачищены от остатков оккупантов, и наши войска продвинутся настолько, чтобы обезопасить оставшихся там мирных жителей. Только после этого может быть провозглашение освобождения населенных пунктов. Раньше – это просто очень большое, а может быть и роковая ошибка", – добавила она.

Напомним, стало известно о странах, которые готовы ввести запрет на въезд российских туристов.

Также сообщалось о тактике тысячи порезов, которую выбрали ВСУ в том числе и для освобождения Херсонской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что тот факт, что ВСУ еще не вошли в Херсон еще не означает, что операция провалена.