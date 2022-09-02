Военные ВСУ нанесли ювелирные удары сразу по двум враждебным локациям во временно оккупированном Мелитополе.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров, опубликовав также кадры мощных взрывов.

«Еще одна адская ночь для оккупантов в Мелитополе и ювелирная работа наших ВСУ! По предварительным данным, попадание сразу по двум вражеским локациям.

Первая - склад боеприпасов в районе аэродрома, который оккупанты в очередной раз безуспешно пытаются восстановить», - говорится в сообщении.

Федоров подчеркивает, что попали настолько точно, что детонировало еще несколько часов после взрыва.

По второй информации уточняют.

«Да это просто ВСУ попкорн готовит», «Лучший демидрол чтобы хорошо заснуть. Слава Украине!», "На нашей земле только украинцы хозяева, оккупантам надо валить" - комментируют кадры пользователи соцсетей.

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны продолжают нанесение ударов по объектам противника. Так, в населенном пункте Новоосиновка Харьковской области в результате эффективно нанесенного Силами обороны огневого поражения в ночь с 31 августа на 1 сентября уничтожен склад горюче-смазочных материалов противника.

«Количество уничтоженной техники и личного состава уточняется», – подчеркивают в Генштабе.

В населенном пункте Таврийск Херсонской области, 30 августа, по результатам огневого поражения места дислокации противника на фондах бывшего АТП, потери врага составили более 20 единиц вооружения и военной техники, потери живой силы - уточняются.

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