Об этом сообщил мэр города Иван Федоров, опубликовав также кадры мощных взрывов.
«Еще одна адская ночь для оккупантов в Мелитополе и ювелирная работа наших ВСУ! По предварительным данным, попадание сразу по двум вражеским локациям.
Первая - склад боеприпасов в районе аэродрома, который оккупанты в очередной раз безуспешно пытаются восстановить», - говорится в сообщении.
Федоров подчеркивает, что попали настолько точно, что детонировало еще несколько часов после взрыва.
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По второй информации уточняют.
«Да это просто ВСУ попкорн готовит», «Лучший демидрол чтобы хорошо заснуть. Слава Украине!», "На нашей земле только украинцы хозяева, оккупантам надо валить" - комментируют кадры пользователи соцсетей.
Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны продолжают нанесение ударов по объектам противника. Так, в населенном пункте Новоосиновка Харьковской области в результате эффективно нанесенного Силами обороны огневого поражения в ночь с 31 августа на 1 сентября уничтожен склад горюче-смазочных материалов противника.
«Количество уничтоженной техники и личного состава уточняется», – подчеркивают в Генштабе.
В населенном пункте Таврийск Херсонской области, 30 августа, по результатам огневого поражения места дислокации противника на фондах бывшего АТП, потери врага составили более 20 единиц вооружения и военной техники, потери живой силы - уточняются.
Напомним, появились подробности тактики, избранной ВСУ.
Также сообщалось, что скрытая мобилизация в России набирает обороты - военкоматы получили новый приказ.
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