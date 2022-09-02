Советник главы президента Украины Алексей Арестович поделился воспоминаниями о первом дне полномасштабного военного вторжения рф и о том, что происходило в ОП.

По его словам, температура за окном понизилась и он заехал за теплой одеждой.

«Прикоснулся, а это одежда, в которой я зашел в ОПУ 24 февраля 2022 года. И провел в ней там первые дней пятьдесят. И она, эта одежда, хранит в себе весь этот след», - сообщил Арестович.

Так, по его словам, одно из воспоминаний того периода – это его первый брифинг, который состоялся на третий или четвертый час после вторжения.

«Первый брифинг 24.02. Мы уже получили информацию о том, что высажен десант на Гостомель и следующий - на Печерск. Но я об этом ещё не знаю. Я сойду с трибуны, пообщаться с журналистами офф-рекордз и мне об этом на ухо скажет Михаил Подоляк. Тут же начнётся эвакуация прессы из здания и выдача оружия оставшимся», - рассказал Арестович, что осталось за кадром.

Напомним, в одном из своих интервью Арестович признался, что выходя на брифинг в первый день войны, он был уверен, что его расстреляют в течение 12 часов.

«То есть мне было все понятно. Я когда получил первое сообщение... Они же массово шли, одно за другим. По 1200 единиц, 800 единиц техники, одновременный пролет 40 вертолетов, одновременный пролет 50 вертолетов... Я видел, что творилось в Гостомеле. Я понимал, для чего это, куда и как. И я понял: нам конец в течение 12 часов, – отметил Арестович. – То есть я, когда выходил на трибуну первый раз, понимал... Это сейчас говорят: "Распиарился на войне". Но я вам могу сказать, что когда я выходил на трибуну, был уверен, что меня расстреляют за этот выход в течение 12 часов", - признавался Арестович.

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