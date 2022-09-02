«Соотношение сил с точки зрения потенциала по-прежнему в пользу России – у них артиллерии в самом худшем для них прогнозе в шесть раз больше, чем у нас».

Об этом заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью «Obozrevatel» .

Да, по его словам, массированной и скорой помощи от западных партнеров не наблюдается.

«Если так и будет продолжаться, то, по оптимистичным прогнозам, можно рассчитывать на выполнение задач по оборонной операции, приостановку продвижения противника этого осеннего сезона по всей линии фронта. При наличии после совершения этих действий определенного резерва могут быть контрнаступательные действия по отдельным направлениям. Например, херсонскому», - прогнозирует Романенко.

По его словам, зарубежные эксперты, в том числе генералы в отставке, говорят о том, что для успешного завершения оборонных действий Украине необходимо поставить столько же вооружений, сколько было поставлено за первые полгода войны.

«А учитывая, что декларируется, этого не планируется», - отмечает генерал-лейтенант.

Очевидно, отмечает Романенко, освобождение всей Украины переносится на зиму и весну.

«В этом смысле важно прислушиваться к Данилову. При таком раскладе с поставками и обеспечением мы понимаем, что, провоевав полгода, нужно готовиться, по меньшей мере, к еще полугодию войны. Потому что здесь действуют объективные законы. Количество может перерасти в качество, но количество не обеспечивается», – объясняет Романенко, добавив, что конфликт может перерасти в полузамороженное состояние до зимы, это так.

Тем временем американский Институт изучения войны прогнозирует создание путиным новых сил для наступления на Украину осенью и зимой.

Эксперты указывают, что заявление Путина о планах ликвидировать в Украине "антироссийский анклав", а также повторение старой агрессивной риторики по отношению к украинцам свидетельствует о том, что российский президент не отказался от своих максималистских намерений захватить всю страну.

Напомним, в оккупированном Мелитополе ВСУ уничтожили сразу две вражеские позиции.

Также сообщалось о дате старта ленд-лиза.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинская разведка срочно обратилась к жителям оккупированного Крыма.