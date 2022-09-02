Об этом в ходе Конгресса свободной России в Вильнюсе заявил известный российский оппозиционер и писатель Виктор Шендерович.
По его словам, «история спрашивает со всех».
"Россияне будут платить так, как платили немцы. Мы уже платим. Кто-то – своим изгнанием, те, кто стал "пушечным мясом", платят своими жизнями. Их близкие платят гибелью своих сыновей. А миллионы "верующих в Путина" будут платить и дальше. Будут платить и наши дети, к сожалению, те, кого сегодня строят с пилотками на головах буквой Z. Историческая плата достанется и им тоже, это на десятилетия", – заверил Шендерович.
Напомним, Европейский Союз приостановит действие соглашения с Россией об упрощении визового режима, однако не будет вводить общий запрет на туристические поездки россиян.
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О договоренности, достигнутой на встрече глав МИД Евросоюза в Праге, ранее объявил министр иностранных дел Петер Сийярто в своем Facebook.
Также напомним, что страны восточной и северной Европы решительно поддерживают запрещение туристических поездок россиян в ЕС.
Финляндия, Польша и страны Балтии заявили о готовности самостоятельно ограничить выдачу виз для россиян, пока Европа не примет совместное решение.
Также сообщалось о дате старта ленд-лиза.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинская разведка срочно обратилась к жителям оккупированного Крыма.