Кремль готовится к созданию новых сил для усиления наступления на территории Украины.

Президент россии владимир путин готовится к созданию новых сил для наступления осенью и зимой. На днях он публично заявил уже о другой цели "специальной операции". Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Эксперты указывают, что заявление путина о планах ликвидировать в Украине "антироссийский анклав", а также повторение старой агрессивной риторики в отношении украинцев свидетельствует о том, что российский президент не отказался от своих максималистских намерений захватить всю страну.

Ранее же владимир путин заявлял, что одной из главных причин вторжения россии является якобы "освобождение" Донецкой и Луганской областей.

Но реальность такова, что вс рф до сих пор топчутся на месте на Донбассе и вряд ли захватят регион до 15 сентября, отмечают эксперты Института изучения войны.

В Институте отмечают, что после захвата Лисичанска российская армия добилась незначительных успехов вокруг Авдеевки, после чего продвижение оккупантов застопорилось.

Появилась также информация, что россияне перегруппировываются и перебрасывают дополнительные войска на Донбасс и в Запорожскую область - для возобновления наступления.

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