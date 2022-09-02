В Киеве наблюдается сильное задымление воздуха, жители жалуются на страшную вонь и невозможность выйти на улицу.

Как сообщает МВД Украины, задымление вызвано пожаром в Киевской области, а именно, в селе Сосновка Вышгородского района продолжается ликвидация одного очага торфяного пожара.

"Ситуация осложняется сезонным явлением - метеорологической дымкой (накоплением и содержанием вредных примесей в приземном слое воздуха)", - пояснили в МВД.

Жителям столицы рекомендовано: закрыть окна дома; не выходить лишний раз на улицу; если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

«Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу», – говорится в сообщении.

Также киевлян призвали сохранять спокойствие и заверили, что ситуация с пожарами в экосистемах области полностью контролируется.

Тем временем Киев попал в десятку городов с самым загрязненным воздухом в мире.

Согласно сервису IQ-Air, наиболее грязный воздух в районе Оболони и Левом берегу.

Напомним, ранее сообщалось о трагедии в киевском метрополитене.

Также сообщалось, что советник главы ОП Алексей Арестович раскрыл, что осталось за кадром его первого брифинга после полномасштабного вторжения россии 24 февраля.

Так, по его словам, вражеский десант планировал высадку на Печерске.

Кроме того, Politeka.net писала, какая расплата ждет россиян за нападение на Украину.