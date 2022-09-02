Разоблачена предательница, которая передавала спецслужбам РФ координаты ВСУ, которые она узнавала от своего мужа-военного.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на СБУ, 31-летняя жительница Днепропетровской области приступила к работе на врага в мае.

«Она пошла на такой шаг несмотря на то, что состоит в браке с военнослужащим ВСУ и у них есть общий сын. Ее муж, будучи на восточном фронте, регулярно перечислял деньги на содержание ребенка», – сообщили в СБУ.

Злоумышленница использовала своего мужа «в темную»: расспрашивала данные о расположении его воинской части и других группировок ВСУ на передовых позициях.

Контактным лицом был военнослужащий россии, который пообещал женщине российское гражданство и высокий уровень жизни, если бы захватчикам удалось захватить ее регион.

Затем информатор предоставляла российским спецслужбам данные о расположении военных объектов и техники Вооруженных сил Украины вдоль линии фронта вблизи Донецкой и Запорожской областей.

Данные, которые женщина передавала через мессенджеры в военную разведку россии, использовали для артиллерийских и авиаударов.

В настоящее время предательница задержана, следователи СБУ сообщили ей о подозрении.

«Как-то неловко за ее мужа... Он защищает ее же от рашистов, а она им еще и служит», «Мужа жалко, но он тоже лошаря, адреса сдавать…», «Тварь», «Боже, какое кончено», «Реально дурак, кто это семье координаты дает?», «А кем он воюет, что знает расположение других частей? На Донецком направлении идут бои и никто на передовой не знает, что делается на второй позиции!», «И вот из-за таких тварей посмотрите, сколько погибло наших ни в чем невинных мальчиков... За что? За то, что она предала их всех. Она одна, а их много нестало. А теперь придумайте ей наказание, которого она стоит, у меня нет слов... Я бы ее своими руками задавила, этому поступку нет прощения», - пишут в комментариях пользователи соцсетей.

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