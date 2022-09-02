"Война с российской федерацией началась довольно давно, и это даже не в 2008 году".

Об этом в интервью «1+1» заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Так, по его словам, какое-то время он считал, что агрессия началась в 2008 году, а затем, вспоминая определенные события, понял, что это не так.

«Первая война с российской федерацией у нас началась в 2004 году, когда они начали вмешиваться в нашу Конституцию», – пояснил Данилов, добавив, что 8 декабря 2004 тогдашние депутаты изменили Конституцию.

Речь идет о законе №2222, которым нардепы лишили полномочий избиравшегося к тому времени президента.

«Сегодня я могу сказать, что это было государственное предательство тех депутатов, которые по указанию Путина, Медведчука и компании вмешались в нашу Конституцию…", – сказал Данилов.

Затем, по его словам, было второе и третье вмешательство

"И мало кто знает, что 21 февраля 2014 года, когда уже были расстрелы на Майдане, депутаты так же вмешались в Конституцию и антиконституционным способом ее изменили. Были ли это договоренности политиков или было что-то другое, но Конституцию мы не имеем права трогать", – подчеркнул секретарь СНБО, добавив, что изменения в Основной закон можно вносить только по процедуре, прописанной в законе.

Таким образом, все, кто голосовал за скандальные Харьковские соглашения в 2010 году, тоже вмешались в Конституцию с нарушением процедуры, ведь срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму до 2017 года был нормой Конституции, а соглашениями продлили этот срок на 25 лет до 2042 года.

Также Данилов в ответ на вопрос согласовано ли освобождение оккупированного Россией Крыма с Лондоном, Вашингтоном, Берлином или Варшавой заявил, что «мы не должны согласовывать освобождение наших территорий».

«Если речь шла о неприменении на определенных этапах орудия, которое мы получили от Соединенных Штатов, по объектам на территории Российской Федерации – это немного другое дело», - пояснил секретарь СНБО.

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