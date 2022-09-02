Украина провела очередной обмен пленными в Донецкой области.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram

"Домой вернулись 14 украинских защитников. Среди них десять из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо – из 30 ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года".

Сообщается, что среди тех, кого обменяли, – офицер и военный медик.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что в Украины есть достаточный обменный фонд для обмена пленными с российской федерацией.

Напомним, скрытая мобилизация в россии набирает обороты - военкоматы получили новый приказ.

Также сообщалось, что военный Кирилл Сазонов рассказал о деталях недавнего контрнаступления на Херсон.

Кроме того, Politeka.net писала, что в разбомбленный россиянами Мариуполь приехала путинистка Бабкина.