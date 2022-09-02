Украина провела очередной обмен пленными в Донецкой области.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Telegram

"Домой вернулись 14 украинских защитников. Среди них десять из 58 отдельной механизированной бригады (ОМБР) и четверо – из 30 ОМБР. Они попали в плен оккупационных войск весной этого года".

Сообщается, что среди тех, кого обменяли, – офицер и военный медик.

флаг Украины, ВСУ

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Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что в Украины есть достаточный обменный фонд для обмена пленными с российской федерацией.

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