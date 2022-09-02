Марианна Вышемирская, которая, будучи беременной, пострадала во время бомбардировки россиянами роддома в Мариуполе, сейчас публикует в своих соцсетях пророссийские сообщения и участвует в пропагандистских кампаниях оккупантов.

Об этом сообщает Главком.

В частности, в конце августа женщина обнародовала на своем Telegram-канале целый ряд записей разговоров с пленными украинскими военнослужащими полка «Азов».

Они были защитниками Мариуполя и находились на заводе «Азовсталь», откуда и попали в плен. На видео видно, что «азовцы» истощены и утомлены голодом.

Вышемирская же хвалит донецких врачей, которые оказали помощь раненым украинским военным и уверяет, что они «изменили свое мнение к происходящему».

Также в пропагандистском видео женщина всячески пытается навязать украинцам мнение, что в кровавой войне виноват не диктатор путин, а украинские власти, которые отказываются подчиняться захватчикам.

Кроме того, Вышемирская обнародовала в своем Instagram сообщение о погибших «детях Донбасса», повторяя штампы российской пропаганды и игнорируя тот факт, что в результате российских обстрелов гибнут дети по всей Украине.

Напомним, ВСУ устроили оккупантам в Мелитополе еще одну адскую ночь.

Также сообщалось, что скрытая мобилизация в России набирает обороты - военкоматы получили новый приказ.

Кроме того, Politeka.net писала, что в разбомбленный россиянами Мариуполь приехала путинистка Бабкина.