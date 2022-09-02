В Херсоне "руководитель" одной из больниц отдал палаты заведения, где должны размещаться пациенты, под жилье для российских военных.

Об этом сообщает в Фейсбуке отдел коммуникации полиции Херсонской области.

"В Херсоне в сотрудничестве с военной администрацией РФ разоблачен руководитель больницы. В июне коллаборант прошел курсы по обучению по российским стандартам медицины в городе Керчь АР Крым. Палаты стационара больницы, где должны оказывать медицинскую помощь больным жителям города, руководитель отдал под жилье для российских солдат", – говорится в сообщении.

В полиции добавили, что сотрудничать с российскими захватчиками мужчине помогают две его заместительницы.

Правоохранители сообщили также о других преступлениях захватчиков и их приспешниках на временно захваченных в территориях Херсонщины.

В частности, военнослужащие россии захватили имущество предприятия, которое проводило работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы на территории аэропорта Херсон в Чернобыевке. Присвоили и используют для своих нужд специализированную технику, транспорт, запасные части, ремонтные материалы, инструменты, контейнеры и мобильный дом предприятия.

Напомним, информаторшей россиян оказалась жена бойца ВСУ.

Также сообщалось, что Китай ввел масштабный запрет относительно россиян.

Кроме того, сообщалось, какая расплата ждет россиян за путинскую войну против Украины.