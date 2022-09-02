Путин готов отказаться от некоторых оккупированных территорий Украины, чтобы зафиксировать свою победу над Европой.
Такое мнение высказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк:
"Если сегодня переговоры провести, то путин даже будет готов отказаться от определенного объема территорий, мы же с вами понимаем это, для того чтобы зафиксировать свою победу над Европой. Это очень важно для него. Потому что тогда он не будет отвечать за военные преступления, по репарационным требованиям отвечать частично, тогда он не будет отвечать за многие действия, которые потом будет делать в Европе".
Напомним, скрытая мобилизация в россии набирает обороты - военкоматы получили новый приказ.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Комендантский час, что и для кого изменилось с 1 сентября: "Введены в действие..."
Оккупанты показали свое преступление на Запорожской АЭС: в МАГАТЭ сделали первое заявление
Кароль оконфузилась, попытавшись перепеть "Червону калину": "Осквернили песню..."
"Все студенты столичных вузов": в центре Киева совершено тяжелое преступление
Также сообщалось, что военный Кирилл Сазонов рассказал о деталях недавнего контрнаступления на Херсон.
Кроме того, Politeka.net писала, что в разбомбленный россиянами Мариуполь приехала путинистка Бабкина.