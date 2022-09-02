Путин готов отказаться от некоторых оккупированных территорий Украины, чтобы зафиксировать свою победу над Европой.

Такое мнение высказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк:

"Если сегодня переговоры провести, то путин даже будет готов отказаться от определенного объема территорий, мы же с вами понимаем это, для того чтобы зафиксировать свою победу над Европой. Это очень важно для него. Потому что тогда он не будет отвечать за военные преступления, по репарационным требованиям отвечать частично, тогда он не будет отвечать за многие действия, которые потом будет делать в Европе".

Напомним, скрытая мобилизация в россии набирает обороты - военкоматы получили новый приказ.

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