Оккупационные силы РФ почти не имеют возможности подтягивать резервные силы во временно оккупированные территории Херсонской области, поскольку ВСУ контролируют всю логистику врага.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала пресс-секретарь оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

"Мы продолжаем позиционные бои, продолжаем уничтожать врага в смысле его логистики, его способности, мощностей. Летят в воздух склады с боеприпасами, взрываются понтонные переправы. Это значит, что логистика и транспортное сообщение врага взорваны настолько, что подтягивать резервы они не могут", – заявила Гуменюк.

Наталья Гуменюк отметила, что движение техники врага через Крым является попыткой России перебросить силы находящимися под контролем Украины логистическими путями.

Она отметила, что у кафиров еще остаются некоторые транспортные пути, которые враг гипотетически может использовать, но и они находятся под огневым контролем украинских защитников.

Представитель ОК Юг добавила, что оккупанты имеют существенные потери, которые считаются сотнями.

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