Базировавшаяся в Херсоне рота российских оккупантов сбежала из города с награбленным имуществом.

Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

"Рота противника, базировавшаяся в спортивном клубе "Потерянный мир" покинула Херсон и вывезла на временно оккупированную территорию АР Крым награбленное имущество в 5 тентованных грузовиках", - говорится в сообщении.

Добавим, что оккупационные силы РФ почти не имеют возможности подтягивать резервные силы во временно оккупированные территории Херсонской области, поскольку ВСУ контролируют всю логистику врага.

Напомним, появились подробности тактики, избранной ВСУ.

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