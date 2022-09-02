Базировавшаяся в Херсоне рота российских оккупантов сбежала из города с награбленным имуществом.
Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб ВСУ.
"Рота противника, базировавшаяся в спортивном клубе "Потерянный мир" покинула Херсон и вывезла на временно оккупированную территорию АР Крым награбленное имущество в 5 тентованных грузовиках", - говорится в сообщении.
Добавим, что оккупационные силы РФ почти не имеют возможности подтягивать резервные силы во временно оккупированные территории Херсонской области, поскольку ВСУ контролируют всю логистику врага.
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