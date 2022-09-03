В субботу, 3 сентября, некоторые регионы Украины накроют дожди с грозами, при этом температура воздуха ночью снизится до +7 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз Укргидрометцентра.

Так, 3 сентября дожди пройдут в западных областях и в центре страны, а также в некоторых восточных и южных областях. Местами осадки будут сильными. На севере Украины будет сухо, но пасмурно. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью до 7-10 м/с.

Самая прохладная погода будет на западе Украины. Здесь столбики термометров опустятся ночью до +7 +12 градусов, днем +13...+14 градусов.

В северных регионах температура покажет +16...+19 градусов.

В центральных областях сегодня также ожидаются дожди. В Полтавской области и в районе Днепра вероятность осадков меньше. Температура ожидается в пределах +16°...+22 градусов.

На востоке Украины 3 сентября будет теплее всего. В течение дня температура поднимется до +21°...+26 градусов. Без осадков.

На юге Украины задождит на весь день. Воздух прогреется до +21°...+23 градусов.

В Киеве в течение субботы, 3 сентября, будет прохладно — максимальная температура воздуха будет +17...+18 градусов.

Напомним, 1 сентября тысячи украинских детей смогут вернуться за парты – что должно быть в рюкзаке каждого школьника рассказали в полиции.

Также сообщалось, что произойдет с ценами в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала, что отопительный сезон начнется позже.