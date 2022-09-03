Об этом свидетельствует прогноз
Так, 3 сентября дожди пройдут в западных областях и в центре страны, а также в некоторых восточных и южных областях. Местами осадки будут сильными. На севере Украины будет сухо, но пасмурно. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью до 7-10 м/с.
Самая прохладная погода будет на западе Украины. Здесь столбики термометров опустятся ночью до +7 +12 градусов, днем +13...+14 градусов.
В северных регионах температура покажет +16...+19 градусов.
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В центральных областях сегодня также ожидаются дожди. В Полтавской области и в районе Днепра вероятность осадков меньше. Температура ожидается в пределах +16°...+22 градусов.
На востоке Украины 3 сентября будет теплее всего. В течение дня температура поднимется до +21°...+26 градусов. Без осадков.
На юге Украины задождит на весь день. Воздух прогреется до +21°...+23 градусов.
В Киеве в течение субботы, 3 сентября, будет прохладно — максимальная температура воздуха будет +17...+18 градусов.
Напомним, 1 сентября тысячи украинских детей смогут вернуться за парты – что должно быть в рюкзаке каждого школьника рассказали в полиции.
Также сообщалось, что произойдет с ценами в ближайшее время.
Кроме того, Politeka.net писала, что отопительный сезон начнется позже.