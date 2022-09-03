Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким рассказал, какая сейчас ситуация на херсонском направлении.

Об этом политик рассказал в интервью РБК-Украина.

"Бои идут по всей линии фронта, скажем так. Интенсивность разная и меняется. Вооруженные силы Украины ежедневно разрушают логистику и складские помещения, командные пункты и ослабляют, обескровливают врага. Поэтому интенсивность боев выросла", - заявил Виталий Ким и уточнил, что это касается и Николаевской области.

Политик поддерживает связь с Херсоном, с областным патризанским движением, поэтому рассказал, какие настроения сейчас на херсонском направлении.

"Среди оккупантов настроения: "Все пропало, нас бросили". Никто не хочет умирать, все хотят бежать, но их останавливает приказ или что-то. Поэтому настроения у них соответствующие оперативной ситуации, которая сейчас есть на фронте", — объясняет Ким.

Также он добавил, что оккупанты напуганы, что им придется отвечать за военные преступления.

"Конечно, после Бучи, после Ирпеня, после всего того, что они наделали, конечно, они боятся, что нужно отвечать за свои действия", - подчеркнул глава ОВА.

Напомним, Виталий Ким срочно обратился к украинцам, нужна помощь.

Как сообщала Politeka, Виталий Ким пообещал вознаграждение в $100 каждому при одном условии.

Также Politeka писала, что Виталий Ким сообщил о бегстве руководства оккупантов с правого берега Днепра.