В Луганской области направили в суд обвинительный акт в отношении информатора вражеских войск – священника УПЦ МП.

Об этом сообщили на сайте Офиса Генерального прокурора.

Данные, которые враг использовал для определения целей и последующего их огневого поражения, он передавал в виде текстовых сообщений через Telegram.

"Следствием установлено, что в середине апреля 2022 года священнослужитель собирал для представителей армии страны-агрессора информацию о численности, дислокации, технике, а также вооружении ВСУ в Северодонецке и в прилегающих к городу селах", - говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили и задержали обвиняемого в конце апреля. В настоящее время он находится под стражей. При документировании преступления в его телефоне обнаружена переписка с представителями армии страны-агрессора.

Обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы, ему инкриминирована коллаборационная деятельность (ч. 2 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, ВСУ устроили оккупантам в Мелитополе еще одну адскую ночь.

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