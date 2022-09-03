Оккупационные власти в который раз показали, что не считают за людей жителей захваченных территорий.
Один из таких примеров показал журналист Денис Казанский.
"«Вы мне нахер не усрались» - ответ представителя «ДНР» Юрия Будрина жителям Донецка, которые пожаловались, что на их улице уже полгода нет воды.
Просто эталонная история про русский мир. Сначала полностью развалили в некогда богатом и успешном городе систему коммунального хозяйства, а теперь на все претензии отвечают либо оскорблениями, либо угрозами. Потому что могут.
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Это в плохой Украине, где страшно ущемляли жителей Донбасса, эти самые жители имели право выбирать местную власть и могли что-то требовать от чиновников. А в «народной республике» народ - бесправный мусор. Гауляйтеров не выбирают, поэтому они могут оскорбить, избить, кинуть на подвал. Жаловаться-то некуда.
Так выглядит помощь Донбассу от россии", - отметил Казанский.
Напомним, информаторшей россиян оказалась жена бойца ВСУ.
Также сообщалось, что Китай ввел масштабный запрет относительно россиян.
Кроме того, сообщалось, какая расплата ждет россиян за путинскую войну против Украины.