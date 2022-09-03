Мобилизация в россии не приведет ничего хорошего ни для россиян, ни для власти.

Так считает политический эксперт, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов.

"Пока они пытаются закрывать вопросы за счет наемников, и не только из россии, контрактников. Они вербуют и в Африке, и в Сирии. Но личный состав уничтожается. Например, 1 сентября уничтожено 450 человек, прежде - 400. Недавно эти цифры считались рекордными, а сегодня ВСУ выкорчевывают их с бешеной скоростью, и враг уже испытывает дефицит личного состава.

Если путин объявят общую мобилизацию, куча необученных людей без всякой мотивации… Для меня как для человека, стреляющего из автомата и карабина, это создаст дополнительную нагрузку, а вот нашей артиллерии будет абсолютно безразлично, сколько людей двигаются в нашу сторону. Она просто накрывает площадь. Так говорит мой друг-артиллерист, а он за свои слова отвечает", – утверждает Сазонов.

Напомним, в это время оккупированный Крым готовится к освобождению - семьи ФСБшников начинают покидать полуостров

Также сообщалось, что скрытая мобилизация в России набирает обороты - военкоматы получили новый приказ.

Кроме того, Politeka.net писала, что российская армия быстро приближается к катастрофе – помощь не придет.