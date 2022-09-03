У сына харьковчанки, агитировавшей в очереди за РФ, нашли рисунки с символикой окупантов.

Фото рисунков харьковского школьника, по велению матери поддерживающего оккупантов, опубликовал отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Сама харьковчанка сейчас под подозрением по статье «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников». Женщину «сдали» в полицию люди, стоявшие с ней в одной очереди в административном учреждении Харькова. Там дама пыталась убедить людей, просидевших полгода под российскими обстрелами, в том, что война РФ против Украины пойдет им во благо.

Как оказалось, тому же она учила и своего ребенка.

«У ее сына полицейские обнаружили тетрадь с рисунками символики рф», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Если вину женщины докажут, ей грозит ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ВСУ устроили оккупантам в Мелитополе еще одну адскую ночь.

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