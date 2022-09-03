У сына харьковчанки, агитировавшей в очереди за РФ, нашли рисунки с символикой окупантов.
Фото рисунков харьковского школьника, по велению матери поддерживающего оккупантов, опубликовал отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Сама харьковчанка сейчас под подозрением по статье «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников». Женщину «сдали» в полицию люди, стоявшие с ней в одной очереди в административном учреждении Харькова. Там дама пыталась убедить людей, просидевших полгода под российскими обстрелами, в том, что война РФ против Украины пойдет им во благо.
Как оказалось, тому же она учила и своего ребенка.
В ОП заговорили о переговорах и когда будет подписан мирный договор с рф: "Если позволить россии..."
Знаменитая мариупольская роженица из Мариуполя перешла на сторону оккупантов: пропаганда, допросы пленных и не только
Данилов назвал дату начала агрессии рф против Украины, и это даже не 2008-й: "Мало кто знает..."
Самая богатая певица Украины показала дочек в школьной форме и мужа-миллиардера: "Молюсь, чтобы..."
"Боже, как жалко": трагически оборвалась жизнь украинского депутата, появились кадры с места
«У ее сына полицейские обнаружили тетрадь с рисунками символики рф», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Если вину женщины докажут, ей грозит ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, ВСУ устроили оккупантам в Мелитополе еще одну адскую ночь.
Также сообщалось, что скрытая мобилизация в России набирает обороты - военкоматы получили новый приказ.
Кроме того, Politeka.net писала, что в разбомбленный россиянами Мариуполь приехала путинистка Бабкина.