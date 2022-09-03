В Буче подрядчику вручили подозрение в присвоении средств, выделенный на ремонт детского санатория.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, в декабре 2021 между одним из детских специализированных санаториев Киевской области и фирмой заключен договор подряда о проведении капитального ремонта помещений санатория.

В дальнейшем подрядчик составил и подписал акты выполненных работ, в частности, указав в них стоимость подъемника, материалов и работ по его монтажу.

При этом он точно знал, что никакие работы не выполнены. На основании указанных документов на счет возглавляемого подозреваемым предприятия санаторий перечислил 1 млн гривен бюджетных средств. Таким образом, нанесен ущерб государству на указанную сумму. Подрядчику вручили подозрение по ч. 5 ст. 191 УК.

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