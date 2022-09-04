В результате рашистского удара в Очакове повреждены десятки домов.
Об этом в видеообращении сообщил заместитель городского головы Очакова Алексей Васьков.
Сегодня утром российские захватчики ударили ракетами по Очакову Николаевской области.
«В Очакове это утро оказалось совсем нехорошим. Разрушен элеватор в Очакове, уничтожены несколько тысяч тонн зерна. Сейчас наши коммунальные службы разбирают завалы», – говорится в сообщении.
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Кроме того, повреждены десятки домов. Предварительно пострадавших нет
Напомним, в оккупированном Мелитополе ВСУ уничтожили сразу две вражеские позиции.
Также сообщалось о дате старта ленд-лиза.
Кроме того, Politeka.net писала, что украинская разведка срочно обратилась к жителям оккупированного Крыма.