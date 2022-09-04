Украинские защитники смогли сбить с "Бука" вражеский самолет, не произведя ни одного выстрела.

Об этой истории рассказывают в Минобороны Украины.

Герой Украины Ярослав Мельник - командир ракетной батареи "Бук М1", на счету которой - 11 боевых самолетов разных типов, 2 вертолета, 2 крылатые ракеты и 13 БПЛА.

Уже полгода батарея Мельника противостоит российским оккупантам, целясь по их воздушным целям.

"Русские стервятники охотились за нами, а мы — за ними. Однажды сбили самолет, не выпустив ни одной ракеты. Обнаружили. Включили радар подсветки. В кабине рашиста зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель и от испуга катапультировался, а самолет разбился", - рассказал офицер.

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