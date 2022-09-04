Военное командование армии РФ усилило оккупационные подразделения на Херсонском направлении "кадыровцами". А в рядах последних оказалось немало желающих отомстить русским военным за преступления в Чечне.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram .

Он ссылается на информацию движения сопротивления "Юг" Украинской добровольческой армии.

Там отмечают, что единственной возможностью для российских военных спасти свою жизнь на Херсонском направлении остается добровольная сдача в плен.

Ведь, по имеющимся данным, позади регулярных частей ВС РФ командование выдвинуло подразделения так называемых кадыровцев. Они должны играть роль "загонов" при отступлении оккупантов под ударами ВСУ.

"Более того, среди самих "кадыровцев" зафиксированы настроения отомстить российским десантникам (их немало на Херсонщине), чьи предшественники уничтожали гражданское население во время чеченских кампаний Кремля на Кавказе", - пояснил Братчук.

Напомним, ВСУ устроили оккупантам в Мелитополе еще одну адскую ночь.

Также сообщалось, что скрытая мобилизация в России набирает обороты - военкоматы получили новый приказ.

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