С 1 октября женщины, имеющие соответствующие профессии, должны встать на военный учет. В списке – 14 специальностей.

Однако до конца года за неисполнение приказа штрафы не предусмотрены, рассказал юрист Минобороны Владимир Смилко Суспільному.

Изданный в прошлом году приказ Минобороны №313 значительно расширил список профессий, с которыми женщины должны вставать на военный учет. Однако в него были внесены изменения, и сейчас в нем осталось 14 специальностей. Впрочем, взятие на военный учет – это не мобилизация.

Юрист Министерства обороны Владимир Смелка говорит: на военнообязанных женщин распространяются такие же ограничения, что и на мужчин. В частности, они не могут выезжать за границу во время военного положения.

"Поскольку мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идем к ним не только в оружии, но и в учете военном. Этот учет одинаков как для женщин, так и для мужчин. Они собирают необходимые документы и обращаются к руководителю своего предприятия, направляются в территориальные центры комплектования", - пояснил он.

Документы, необходимые для взятия женщин на военный учет, также не отличаются. Это паспорт, идентификационный код, свидетельства о браке и рождении детей, диплом и справка с места работы с указанием специальности. Штрафовать за неисполнение приказа до конца года женщины не будут, говорит юрист.

"Каждая женщина, которая заканчивает учебное заведение по соответствующей специальности, получила какую-то специальность. По этой специальности, если она предусмотрена в приказе, она обязана явиться в территориальный центр комплектования для взятия на учет. Если женщина работает по такой специальности, но нет соответствующего образования, оно также может направляться работодателем на военный учет", — сказал он.

Сейчас, говорит Владимир Смелка, Минобороны исследует, нужно ли делать отдельный учет для женщин и как организовать медкомиссию. Поэтому следует ожидать законодательных изменений.

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