Новейшие системы ПВО IRIS-T будут поставлены в Украину уже этой осенью.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль по итогам встречи с президентом Германии Вальтером Штайнмайером.

Также на этой неделе Украина ожидает очередной транш макрофинансовой помощи от ЕС в размере €5 млрд.

"Осенью ожидается передача сверхсовременной системы ПВО немецкого производства IRIS-T. В то же время, мы ожидаем, что Германия станет одним из лидеров в процессе развития противовоздушной обороны", - написал Шмигаль в Telegram.

Основой ЗРК является ракета IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail) с инфракрасной наводкой, созданная на базе одноименной ракеты "воздух-воздух". Пусковые установки могут иметь колесное (MAN 8×8) или гусеничное шасси (двухсекционный вездеход BvS10) и содержат 4 направляющих или 8 контейнеров с ракетами.

Есть модификации среднего и малого радиуса. IRIS-T SLM позволяет поражать цели на расстоянии до 40 км, а в более короткой версии SLS – до 25.

Основным сенсором комплекса является австралийская РЛС CEAFAR GBMMR с 3D-радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

Также может применяться немецкая РЛС TRML-4D (Hensoldt), позволяющая обнаруживать цели на расстоянии до 250 км. Комплекс создан в 2014 году, а единственным оператором системы с 2019 года Швеция.

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