Российские военные устроили новый бунт и отказались от участия в боевых действиях на юге Украины.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

По данным украинских защитников, зафиксирован бунт военнослужащих 127-го полка 1 армейского корпуса оккупационных войск в виде коллективного отказа от участия в боевых действиях.

Одной из причин является неудовлетворительное всестороннее обеспечение: на передовых позициях личный состав оккупантов остался даже без воды.

Мятежники уже вывезены с позиций российскими спецслужбами.

Также в южном командовании сообщили, что нашей авиацией нанесен двадцать один удар по позициям врага, опорным и командным пунктам, районам сосредоточения сил и средств, а также по транспортно-логистическим объектам.

При этом ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи в интенсивном количестве. Переправы через Днепр и Ингулец находятся под плотным огневым контролем ВСУ.

За сутки был уничтожен состав вражеских боеприпасов в районе Томиной Балки, понтонная переправа вблизи села Львове, поражен пункт управления 35 армии в Каховском районе и два контрольно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп 247-го десантно-штурмового полка и 126-й отдельной бригады береговой охраны в Николаевском и Бериславском районах соответственно.

Напомним, оккупированный Крым готовится к освобождению - семьи ФСБшников начинают покидать полуостров.

Также сообщалось, что скрытая мобилизация в ооссии набирает обороты - военкоматы получили новый приказ.

Кроме того, Politeka.net писала, что российская армия быстро приближается к катастрофе.