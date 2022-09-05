Скорость контрнаступления украинских войск на этих направлениях, вероятно, будет резко меняться с каждым днем.

Пока украинские военные стремятся ослабить передовые российские силы, используя дальнобойную артиллерию и ракеты для впечатления стратегических объектов в тылу врага.

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Скорость контрнаступления, вероятно, будет резко меняться с каждым днем, отметили аналитики. Поскольку украинские силы будут пытаться лишить россиян необходимых поставок, нарушить их командование и контроль и ослабить их моральный дух, даже если наземные контрнаступления будут продолжаться.

По прогнозам ISW, россияне время от времени будут контратаковать и отвоевывать часть утраченных позиций, проводя мощные артиллерийские и авиационные атаки на освобожденные населенные пункты и наступающие украинские войска.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские военные на юге разрушают логистику противника, уничтожают системы ПВО, склады с топливом и боеприпасами.

"Быстрых побед не будет. Сначала была взята стратегия на системное перемалывание путинской армии. Она долгая, поэтому работы много. Сохраняйте выдержку, товарищи", — сказал Арестович.

Кроме этого, ISW подтвердил факт освобождения одного населенного пункта в Херсонской области и одного в Донецкой области. В докладе отмечается, что украинские войска вернули себе территорию на левом берегу реки Северский Донец.

Также сообщается, что личный состав 127-го полка так называемой "Донецкой народной республики" ("ДНР") 1-го армейского корпуса отказался воевать из-за отсутствия поставок.

Напомним, информаторшей россиян оказалась жена бойца ВСУ.

Также сообщалось, что Китай ввел масштабный запрет относительно россиян.

Кроме того, сообщалось, какая расплата ждет россиян за путинскую войну против Украины.